Украина

Коллектив Мирчи Луческу смазал концовку поединка, в котором гости уверенно контролировал ход событий.

В среду отчетной недели к розыгрышу Кубка Украины присоединились клубы, которые болельщики зачастую наперед записывают в участники финального поединка в данном состязании. Киевское Динамо проведет свой ответный матч против Барселоны в рамках Лиги чемпионов УЕФА на день раньше донецкого Шахтера, поэтому подопечным Мирчи Луческу предстояло и в Кубке, и в чемпионате через несколько дней, стартовать чуть раньше "горняков" по сетке телепередач.

Примечательно, что столичный коллектив при этом оба матча этой недели должен был провести на побережье Азовского моря, где ему противостоял Мариуполь – последняя команда в турнирной таблице текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Однако, как бы плохо не играл коллектив Остапа Маркевича в чемпионате страны, в Кубке месяц назад свой шаг мимо луцкой Волыни в серии пенальти он все равно сделал. Для действующего обладателя трофея этот матч был дебютным в текущем розыгрыше.

Сложно было улучить хозяев поля в желании играть на атаку в этот футбольный вечер. Мариуполь был достаточно плох в организации игры в обороне, не показав при этом ничего и в собственной атаке, которая по ходу прошлого сезона нередко перекрывала первый недостаток. Динамо без особого труда в таких условиях удавалось навязать удобный для столичных футболистов темп розыгрыша мяча, а отсутствие четкого противодействия в прессинге позволяло подолгу не выходь за пределы чужой половины.

В целом, были созданы все условия для гостей, которым оставалось лишь указать фрагмент противостояния, когда они окончательно снимут все вопросы о победителе. Поскольку голкипера Турбаевского не удавалось пробить с помощью дальних ударов и резких выстрелов из переделов штрафной, то вход пошли стандартные положения. Две подачи угловых, по одной с обоих флангов, еще до перерыва обеспечили киевлянам необходимый результат. Оба раза в завершении навеса выступал Вербич, но если с первой попытки полузащитник забил самостоятельно, то при втором подходе позволил Артему Шабанову отметить рождение ребенка.

Игра после таких выпадов "бело-синих" была фактически завершена в плане борьбы за результат. Остап Маркевич не имел ширины скамейки запасных для того, чтобы предложить оппонентам иные подходы к построению атак со стороны его команды, поэтому Мирча Луческу с радостью подхватил инициативу в плане совершения замен у своего визави, однако даже выходившие на поле футболисты в составе Динамо не были мотивированы к увеличению счета на табло.

Динамо большую часть второго тайма уверенно удерживало мяч под своим контролем. Более того — продолжило оно это делать и тогда, когда пропустило за пять минут до конца основного времени от Очеретько. Редкий эпизод, когда Мариуполь вообще доходил до штрафной Бойко в этот вечер завершился точным ударом в левый угол, а голкипер гостей, наверное, немного подмерз, поэтому не сумел среагировать на удар из частокола ног защитников перед собственной штрафной. Впрочем, кроме секундного выброса адреналина, данный эпизод ничего этой игре не дал.

Таким образом, финальный свисток полтавского арбитра Андрея Коваленко отправил в четвертьфинал Кубка Украины киевское Динамо.Мариуполь —1:2Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 51Турбаевский — Холод (Стасюк, 46), Петерман, Удод, Драмбаев — Чех (Спировски, 70), Мишнев — Кащук (Никитишин, 81), Очеретько, Топалов (Шостак, 58) — Вьюнник (Меличенко, 81).Бойко — Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев — Сидорчук (Кендзера, 77), Шапаренко (Шепелев, 46) — Антюх (Витиньо, 68), Леднев (Гармаш, 68), Вербич — Шкурин (Рамирес, 46).Предупреждения: Удод, Стасюк — Шабанов.