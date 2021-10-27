Украина

Стали известны составы команд на поединок.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Черноморец в Одессе сыграет против донецкого Шахтера.

Главные тренеры команд Юрий Мороз и Роберто Де Дзерби определились со стартовыми составами на матч.

Отметим, что у Шахтера в основе выйдут Артем Бондаренко и Георгий Судаков.

Черноморца: Варакута — Дубко, Биловар, Кузик, Скорко — Вачиберадзе, Брагару, Тлумак, Смирный, Цытаишвили — Ванат.

Запасные: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Исаенко, Авагимян, Бугай, Мащенко, Сухоручко.

Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко — Маркос Антонио, Судаков, Бондаренко, Тете, Соломон — Фернандо.

Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Исмаили, Майкон, Марлос, Дентиньо, Мудрик, Сикан.

Матч Черноморец — Шахтер состоится 27 октября и начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.