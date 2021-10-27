Украина

Футболист оценил поединок в Луцке.

Нападающий ровенского Вереса Михаил Сергийчук прокомментировал поражение от Ворсклы в рамках Кубка Украины (1:3).

"Выходили на этот матч с желанием пройти дальше. Но Ворскла — очень хорошая команда. Мастерство игроков Ворсклы победило наше желание.

У них был один шанс забить до перерыва — они его реализовали. У нас было несколько моментов в первом тайме — мы их не забили. Таков наш уровень", — сказал Сергийчук.

Видео голов и обзор матча Кубка Украины между Вересом и Ворсклой можно смотреть на Football.ua.

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