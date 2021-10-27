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Фото НК Верес
27 октября 2021, 18:04
В матче 1/8 финала Кубка Украины полтавская Ворскла в гостях сумела обыграть Верес со счетом 1:3.
За полтавчан в игре голами отметились Кане, Пешич и Яворский. У Вереса на последних минутах пенальти реализовал Сергийчук.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Верес — Ворскла 1:3
Голы: Сергийчук, 90+2 — Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
Верес: Кичак — Дахновский, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Панасенко, 63), Петько — С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимофеенко, 73), Г. Пасич — Сергийчук.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 72) — Пешич, Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Кане (Коджови, 86) — Степанюк (Павлюк, 86) — Рангел.
Предупреждения: Пасич, Петько, Панасенко, Степанюк, Яворский, Сергийчук.
Удаление: Дахновский (грубая игра).