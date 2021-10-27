Украина

Специалист поделился впечатлениями об игре против Мариуполя.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу команды в рамках 1/8 финала Кубка Украины над Мариуполем со счетом 1:2.

"Что я могу сказать об игре? Комментировать тут нечего. Не понравился вообще второй тайм, как вышли на второй тайм.

Это касается и тех, кто меньше играет, и игроков основы. Не понравилось мне. Они должны понимать, что претензий у меня намного больше, чем они думают".

"Это не всех игроков касается, но многих из тех, кто играл второй тайм. В первом тайме забили два гола, а во втором расслабились и ждали, когда уже сядем в автобус.

Наверное, концентрируются на матч УПЛ против Мариуполя. То, как они вышли на второй тайм — это нехорошо", — сказал Луческу.

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