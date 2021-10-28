Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины между Рухом и Зарей.

Львовский Рух и луганская Заря в очном противостоянии во Львове решат, кто будет играть в 1/4 финала Кубка Украины.

Рух — Заря

Четверг, 28 октября, 17:00. Арена Львов, Львов. Владимир Новохатний (Киев, Украина) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Команда Леонида Кучука в двух предыдущих турах украинской Премьер-лиги играла против далеко не самых сильных коллективов нашей страны, Мариуполя (2:0) и закарпатского Миная (2:2), поэтому предстоящая игра позволит "желто-черным" вновь почувствовать статус ответственного противостояния против крепкого оппонента. Рух в этом сезоне выступает ни шатко, ни валко — клуб уже успел поменять главного тренера, но результаты команды назвать стабильными точно не получится. Организовать хотя бы скромную серию из двух победных матчей кряду львовянам еще не удавалось, но на предыдущем этапе Кубка Украины они свой шаг мимо Николаева (3:0) все-таки совершили.

Что касается коллектива Виктора Скрипника, то в последнее время луганская Заря старается играть в прагматичном стиле, при этом зацикливаясь исключительно на достижении положительного для себя результата. Яркость футбола от этого страдает напрямую — чего стоит только предыдущая игра в Запорожье против ковалевского Колоса (1:0), на которую, возможно, даже хорошо, что не стали пускать болельщиков. Однако, подобное исполнение не мешает "мужикам" удерживать статус единственной команды в еврокубках от нашей страны, которая сумела победить на групповом этапе, а очередная победа может образовать для луганчан серию из трех удачных матчей кряду.

История противостояний

Всего матчей: 3 (1 ничья, 2 победы Зари);

На поле Руха: 2 матча (1 ничья, 1 победа Зари);

Разница забитых и пропущенных голов: 1-7 в пользу Зари;

Самый результативный матч: победа Зари 4:0 (2020).