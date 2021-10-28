Украина

Полузащитник Черноморца прокомментировал вылет его команды из Кубка Украины.

Одесский Черноморец не сумел составить конкуренцию донецкому Шахтеру в рамках поединка 1/8 финала Кубка Украины (0:3), поэтому был вынужден досрочно покинуть розыгрыш данного турнира.

Черноморец — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка полузащитник "моряков" Артур Авагимян оценил выступления своей команды в этой дуэли.

"Думаю, что из-за того, что у нас закончились силы, Шахтер под конец игры начал больше контролировать мяч.

В нашей системы игры необходимо удерживать контроль в своих руках, поэтому в таких условиях нам было гораздо сложнее противостоять соперникам. Считаю, что это и был один из ключевых факторов в нашей неудаче.

Кроме того, все прекрасно понимают, что Шахтер — хорошая команда", — высказался футболист.

Одесский Черноморец свой следующий матч проведет на поле полтавской Ворсклы в рамках УПЛ.