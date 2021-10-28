Полузащитник Черноморца прокомментировал вылет его команды из Кубка Украины.
Артур Авагимян, фото ФК Черноморец Одесса
28 октября 2021, 12:34
Одесский Черноморец не сумел составить конкуренцию донецкому Шахтеру в рамках поединка 1/8 финала Кубка Украины (0:3), поэтому был вынужден досрочно покинуть розыгрыш данного турнира.
Черноморец — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча
После финального свистка полузащитник "моряков" Артур Авагимян оценил выступления своей команды в этой дуэли.
"Думаю, что из-за того, что у нас закончились силы, Шахтер под конец игры начал больше контролировать мяч.
В нашей системы игры необходимо удерживать контроль в своих руках, поэтому в таких условиях нам было гораздо сложнее противостоять соперникам. Считаю, что это и был один из ключевых факторов в нашей неудаче.
Кроме того, все прекрасно понимают, что Шахтер — хорошая команда", — высказался футболист.
Одесский Черноморец свой следующий матч проведет на поле полтавской Ворсклы в рамках УПЛ.