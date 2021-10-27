Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Украины.
Шахтер празднует победу, фото: ФК Шахтер
27 октября 2021, 22:28
В матче 1/8 финала Кубка Украины Шахтер обыграл на выезде Черноморец со счетом 3:0.
Голами в составе "горняков" во втором тайме отличились бразильцы Фернандо, Антонио и Дентиньо.
Черноморец — Шахтер 0:3
Голы: Фернандо, 64, Антонио, 72, Дентиньо, 81.
Черноморец: Варакута — Скорко, Дубко, Биловар, Кузык — Цитаишвили (Авагимян, 66), Вачиберадзе (Кравченко , 85), Тлумак, Смирный (Михайленко, 66), Брагару (Долгов, 79) — Ванат (Бугай, 79).
Шахтер: Пятов — Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59) — Маркос Антонио, Бондаренко, Судаков — Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69) — Фернандо (Дентиньо, 69).
Предупреждения: Смирный, Цитаишвили — Конопля.