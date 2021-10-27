Украина

Донецкий Шахтер на выезде обыграл Черноморец в матче 1/8 финала Кубка Украины, забив трижды во втором тайме.

Роберто Де Дзерби выпустил полурезервный состав на матч с Черноморцем в 1/8 финала Кубка Украины. В центре полузащиты появились Судаков и Бондаренко, а на флангах защиты — Конопля и Корниенко. У Юрия Мороза также были кадровые перестановки. Но в целом вышел достаточно боевой состав.

Матч начался с момента у ворот Пятова — Витао поскользнулся на ровном месте и позволил Тлумаку завладеть мячом на подступах к штрафной соперника, тот отпасовал на левый фланг на Цитаишвили, а Гио решил сразу бить, однако получилось неточно.

Шахтер традиционно много владел мячом и позиционно атаковал, однако в первом тайме моментов не было совсем. Черноморец делал ставку на вертикальные передачи и быстрые переходы из одной фазы в другую, однако до ударов по воротам доходило крайне редко. Первый тайм выдался очень тягучим, на низких скоростях и, как вы уже могли догадаться, без моментов у ворот соперников.

Во втором тайме все кардинально поменялось. Де Дзерби усилил игру своей команды заменами. Отмечаем выход Исмаили и Додо на фланги обороны. После этого Шахтер стал чаще угрожать воротам соперника. Черноморец начал сыпаться после часа игры

Началось все с момента Судакова, который для него создал Исмаили. Молодой полузащитник пробивал головой с нескольких метров, но не попал в створ ворот. На 64-й минуте Тете разобрался с оппонентом на краю штрафной площади и прострелил вдоль ворот, несколько рикошетов и мяч оказался у Фернандо, который в одно касание "прошил" мощным ударом голкипера Черноморца — 1:0.

Шахтер продолжил атаковать и через несколько минут разыграл шикарную голевую комбинацию. Тете сместился в центр с фланга и выдал проникающий пас на Исмаили. Тот прострелил на дальнюю штангу, где атаку завершил Маркос Антонио — 2:0.

Еще через 10 минут "горняки" добили хозяев. И вновь сработали замены Де Дзерби — Мудрик и Дентиньо организовали третий гол Шахтера. Украинец очень элегантно забросил на дальний угол вратарской, а бразилец сперва перебросил защитника и вторым касанием отправил мяч мимо голкипера — 3:0.

Таким образом, Шахтер трижды забивает Черноморцу во втором тайме и проходит в 1/4 финала Кубка Украины.

Черноморец — Шахтер 0:3

Голы: Фернандо, 64, Антонио, 72, Дентиньо, 81.

Черноморец: Варакута — Скорко, Дубко, Биловар, Кузык — Цитаишвили (Авагимян, 66), Вачиберадзе (Кравченко , 85), Тлумак, Смирный (Михайленко, 66), Брагару (Долгов, 79) — Ванат (Бугай, 79).

Шахтер: Пятов — Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59) — Маркос Антонио, Бондаренко, Судаков — Тете (Марлос , 78), Соломон (Мудрик, 69) — Фернандо (Дентиньо, 69).

Предупреждения: Смирный, Цитаишвили — Конопля.