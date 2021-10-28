Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют липоводолинский Альянс и ПФК Львов.

Игровой день четверга в рамках 1/8 финала Кубка Украины начнется с противостояния в Сумах, где Альянс из Липовой Долины будет принимать ПФК Львов.

Юрий Ярошенко, после поражения от Прикарпатья (1:3), решил отправить в рамку ворот Важинского, а Шарай разместится в опорной зоне вместе с Ярошенко.

Олег Дулуб, на фоне ничьей против одесского Черноморца (1:1), предпочел увидеть на поле с первых минут Бусько в тройке центральных защитников, в то время как в центр поля отправился Политыло, а на острие атаки расположится Ныч.

Альянс: Важинский — Писный, Герт, Пикуль, Неплях — Шарай, Ярошенко — Агапов, Карноза, Лебеденко — Загинайлов.

Запасные: Ефанов, Адаменко, Зайков, Осадчий, Лучик, Шмыгельский, Сидоренко, Шпиренок, Бойко.



ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Брикнер — Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец — Альваро, Ныч, Эрнест.

Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Сорокин, Романчук, Ременяк, Шина, Чиряк, Грисьо.



Матч Альянс — ПФК Львов начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.