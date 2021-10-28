Украина
28 октября 2021, 16:46
Львов в серии пенальти обыграл Альянс и вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Основное и дополнительное время матча команды завершили вничью со счетом 1:1.
фото ПФК Львов
28 октября 2021, 16:46
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Альянс — ПФК Львов 1:1 (2:3 — пен.)
Голы: Карноза, 19 — Бусько, 13.
Альянс: Важинский — Писный (Осадчий, 77), Герт, Пикуль, Неплях — Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмыгельский, 63) — Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко — Загинайлов (Сидоренко, 83).
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько (Сорокин, 78), Лека, Брикнер — Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец — Альваро (Ременяк, 46), Ныч (Шина, 71), Эрнест (Семенив, 55).
Предупреждения: Шарай, Сидоренко — Довгий, Брикнер, Зозуля, Ременяк