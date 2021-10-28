Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют львовский Рух и луганская Заря.

В очередном поединке 1/8 финала Кубка Украины, который состоится во Львове между Рухом и луганской Зарей.

Леонид Кучук, после ничьей против закарпатского Миная (2:2), решил использовать схему с четырьмя защитниками, по флангам которой расположатся Гагун и Лях, в то время как Карасюк и Притула дополнят полузащиту, а Рунич и Кондраков расположатся в атаке.

Виктор Скрипник, на фоне победы над ковалевским Колосом (1:0), предпочел увидеть с первых минут Гильерме и Нагнойного в центральной линии, в то время как Кристиан и Фримпонг сыграют в атаке.

Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Лях — Кухарук, Карасюк, Притула — Рунич, Кондраков, Климчук.

Запасные: Ледвий, Таллес, Слюсар, Сыч, Осазе, Мартынюк, Карабин, Мысык, Альваренга.



Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Гильерме, Цвек, Нагнойный — Кристиан, Фримпонг, Булеца.