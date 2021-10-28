Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют львовский Рух и луганская Заря.
Овусу Фримпонг, фото ФК Заря Луганск
28 октября 2021, 16:51
В очередном поединке 1/8 финала Кубка Украины, который состоится во Львове между Рухом и луганской Зарей.
Леонид Кучук, после ничьей против закарпатского Миная (2:2), решил использовать схему с четырьмя защитниками, по флангам которой расположатся Гагун и Лях, в то время как Карасюк и Притула дополнят полузащиту, а Рунич и Кондраков расположатся в атаке.
Виктор Скрипник, на фоне победы над ковалевским Колосом (1:0), предпочел увидеть с первых минут Гильерме и Нагнойного в центральной линии, в то время как Кристиан и Фримпонг сыграют в атаке.
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Лях — Кухарук, Карасюк, Притула — Рунич, Кондраков, Климчук.
Запасные: Ледвий, Таллес, Слюсар, Сыч, Осазе, Мартынюк, Карабин, Мысык, Альваренга.
Запасные: Жилкин, Руфати, Жуниньо, Лунев, Шахаб, Хлань, Алибеков, Дудник, Смиян, Алефиренко.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Гильерме, Цвек, Нагнойный — Кристиан, Фримпонг, Булеца.
Матч Рух — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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