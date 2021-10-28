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Рух - Заря, фото Рух
28 октября 2021, 20:29
Заря в рамках поединка 1/8 финала Кубка Украины отправилась в гости к Руху и добилась непростой победы со счетом 2:0.
Проход в следующую стадию команде Виктора Скрипника принесли два точных удара Шахаба в овертаймах.
Обзор матча:
Рух — Заря 0:2
Голы: Шахаб, 100, 110.
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Лях — Кухарук, Карасюк (Мартынюк, 57), Притула (Таллес, 46) — Рунич (Альваренга, 57), Кондраков (Сыч, 78), Кузык (Мысык, 67).
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Гильерме (Шахаб, 62), Цвек, Нагнойный — Кристиан (Алефиренко, 83), Фримпонг (Жуниньо, 91), Булеца (Алибеков, 113).
Предупреждения: Гагун, Таллес, Мысык — Цвек, Нагнойный, Шахаб, Хомченовский.