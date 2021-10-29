Украина

29 октября 1961 года "горняки" выиграли Кубок СССР, одолев Торпедо в Москве.

Шахтер Донецк ровно 60 лет назад начал свой трофейный путь, завоевав Кубок СССР, который стал первым трофеем в истории украинского клуба.

Произошло данное событие 29 октября 1961 года, когда "горняки" под руководством Олега Ошенкова обыграли в финале турнира московский Торпедо со счетом 3:1, перед этим пройдя по турнирной сетке хмельницкое Динамо, ферганский Спартак, Динамо из Тбилиси и Химик из Новомосковска.

Интересно, что на тот момент Торпедо являлся действующим обладателем Кубка СССР, а финальный матч проходил в Москве при 100 тысячах болельщиках. Но, несмотря на это, "горняки" уверенно разобрались с соперником на чужом для себя поле и выиграли свой первый трофей в истории, а через год — повторили успех.

На данный момент трофейная комната донецкого Шахтера насчитывает в общей сложности 41 выигранный турнир.

Обзор матча:

(Внимание! В видео присутствуют материалы времен СССР)



Шахтер (Донецк) – Торпедо (Москва) 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 Родин (1), 1:1 Метревели (45), 2:1 Ананченко (65), 3:1 Ананченко (70)



Шахтер: Стрелков, Головко, Снегирев, Алябьев, Мизерный, Сальков (к), Родин, Колосов, Ананченко, Захаров, Сапронов