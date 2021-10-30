Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок 13-го тура чемпионата Украины-2021/22.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер ожидает противостояние с черниговской Десной.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данный поединок.

Так, из интересного: с первых минут у "горняков" выйдет Георгий Судаков, тогда как подопечные Александра Рябоконя, судя по всему, сыграют схемой с тремя центральными защитниками.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Судаков, Соломон — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Матвиенко, Конопля, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Дентиньо.

Десна: Литовка — Жук, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Калитвинцев, Арвеладзе, Юрченко, Домбровский — Безбородько.

Запасные: Мысак, Масалов, Ковтун, Тотовицкий, Белич, Завийский, Будковский, Дегтярев, Шевцов.

Матч Шахтер — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.