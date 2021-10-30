Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над Десной.

Подопечные Роберто Де Дзерби не испытали особых проблем с черниговским коллективом, отправив в его ворота четыре мяча.

Коллектив Александра Рябоконя, в свою очередь, реализовал лишь один момент у ворот Анатолия Трубина.

Обзор матча:

Шахтер — Десна 4:1

Голы: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 63 — Безбородько, 23



Шахтер: Трубин — Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65) — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65) — Тете, Судаков, Соломон — Фернандо (Мудрик, 65).



Десна: Литовка — Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Калитвинцев (Шевцов, 84), Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский — Безбородько (Будковский, 79).



Предупреждения: Степаненко, Бондарь.