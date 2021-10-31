Украина

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Зарей.

Харьковская команда примет луганскую Зарю и попробует отобрать очки у более именитого соперника.

Металлист 1925 – Заря

Воскресенье, 31 октября, 19:30. ОСК Металлист, Харьков. Александр Шандор – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Луганская Заря абсолютно справедливо считается фаворитом в игре против дебютанта УПЛ харьковского Металлиста 1925. Несмотря на все проблемы внутри Зари, подопечные Виктора Скрипника после разгромного поражения 1:6 против Шахтера сумели собраться и выдать серию из хороших результатов. В первую очередь говорим о победе над болгарским ЦСКА в Лиге Конференций. После этого была еще минимальная победа над Колосом в чемпионате 1:0, а на неделе Заря в 1/8 финала Кубка Украины одолела Рух со счетом 2:0.

Статус дебютанта сразу же делает аутсайдером Металлист 1925 в этой встрече, хотя команду Кривенцова недооценивать не стоит, в ее активе серия в УПЛ из 4 побед. Харьковчане находятся на восьмой строчке в турнирной таблице и отставание от той же Зари составляет всего 4 очка.

Металлист 1925 вполне выглядит той командой, которая действительно способна дать бой Заре и отобрать очки у луганчан. Все-таки у харьковчан нет такого кризиса, как у того же Колоса, а с командой из Ковалевки Заря откровенно мучалась. Единственное, что смущает – Металлист 1925 на неделе в Кубке Украины крупно уступил Александрии 2:5. Пропустить пять голов от далеко не самой результативной команды – это все-таки показательно. Тем более харьковчане в том матче действовали своим основным составом. Металлист 1925 точно даст бой Заре и легкой добычей для подопечных Виктора Скрипника стать не должен.

История личных противостояний

Команды между собой встречаются впервые.

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua