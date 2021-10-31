Украина

Наставник Верес высказался о ничейном результате матча против Ингульца в рамках УПЛ.

В рамках поединка тринадцатого тура украинской Премьер-лиги Ингулец на своем поле принимал Верес и сыграл вничью.

Главный тренер ровненского клуба Юрий Вирт подвел итоги минувшего противостояния.

"Каждое набранное очко идет в копилку. Мы довольны результатом и игрой. Нам было тяжелее, потому что два дня назад мы провели кубковую игру. Мы ничем не уступили такой силовой команде как Ингулец. В концовке матча провели больше времени в атаке, хотели победить. Где-то не хватило мастерства. Был неплохой шанс у Михаила Шестакова, который мог лучше распорядится мячом, выйти один на один и реализовать этот момент.

Равная игра. Не могу сказать, что было много голевых моментов. Кучеров попал в штангу, где-то повезло. В целом, ничейная игра. Мы довольны результатом и двигаемся дальше", — приводит слова Вирта УПЛ Online.

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