Украина

Состоялся очередной матч тринадцатого тура УПЛ.

В очередном поединке тринадцатого тура украинской Премьер-лиги Ингулец из Петрово на своем поле принимал приехавший в гости ровненский Верес.

Встреча прошла без забитых мячей и закончилась со счетом 0:0. После 13 игр у Вереса 19 набранных очков и седьмая строчка в турнирной таблице УПЛ, а у Ингульца девять баллов и 12 строчка.

Ингулец — Верес 0:0

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш — Коробенко, Шишка — Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай — Ситало.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчаинов — Кучеров, Петько (Полюлях, 82) — Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82) — Сергийчук (Шестаков, 75).

Предупреждения: Запорожец — Петько.