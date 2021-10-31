Украина

Гол Романчука под занавес встречи принес львовянам три балла.

Колос в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле ПФК Львов. Команды с первых минут встречи задали довольно неплохой темп игры и пытались завладеть территориальным преимуществом. Довольно редко соперники действительно угрожали воротам друг друга, но это происходила из-за отсутствия последней передачи.

В середине тайма в штрафной ковалевцев произошел эпизод, когда Волынец успел сориентироваться в своей штрафной и забрал мяч после рикошета после подачи Политыло. В конце тайма было еще немного остроты - Довгий получил мяч в чужой штрафной площади, но не смог подстроиться под удар и оказался на газоне. Арбитр посчитал, что капитан ПФК Львов сам нарушил правила.

Еще один момент был у львовян, когда Брикнер пробил со штрафного — Волынцу пришлось потрудиться, чтобы выручить свою команду. Отдыхать соперники отправились при равном счете на табло.

Колос довольно активно начал вторую половину игры, но первый опасный момент возник у Львова - Ныч вывалился на свидание с Волынцом и решил отдать правее на Довгого, но пас получился неточным. Верный шанс был упущен. Стоит сказать, что момент начался после неуверенной игры Нгамба в центральной зоне под давлением соперника. Подобных эпизодов было еще несколько — африканец чувствовал себя не очень уверенно.

Казалось, что последние минуты матча будут проходить под диктовку Колоса, но подопечные Олега Дулуба шли в атаку большими силами и старались играть широко, растягивая оборону соперника. Это принесло пользу - Волынец парировал удар Антви после подачи со штрафного, а с добиванием Романчука справиться не смог. 0:1.

ПФК Львов смог сохранить преимущество в счете, довольно много атакуя в заключительные минуты. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Олега Дулуба.

Колос — ПФК Львов 0:1

Гол: Романчук, 84

Колос: Волынец — Ром, Павловец, Петров, Сакив — Нгамба, Милько — Чурко (Кариока, 80), Нуриев (Лысенко, 57), Ильин (Костышин, 80) — Ситчинава (Ренан, 57)

ПФК Львов: Ильющенков — Романчук (Чиряк, 89), Брикнер, Лека — Бусько (Семенив, 69), Политыло, Довгий, Якимец — Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 69), Антви

Предупреждения: Нгамба — Романчук, Довгий, Крушинский, Политыло