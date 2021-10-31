Украина

Наставник Львова прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ.

Главный тренер ПФК Львова Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды в матче против Колоса (1:0).

"Я благодарен игрокам, что они они выдержали эту игру. Они пытаются понять меня, что я от них хочу — спасибо им. Мы смогли победить за счет лучшей организации и командной игры, я считаю. Ведь мы подстраиваемся под каждого соперника индивидуально.

Замены были внеплановые. Мы смотрели на замены соперника, на физическое состояние наших игроков", — сказал Дулуб в послематчевом интервью каналу Футбол 1/2/3.

После этой победы Львов поднялся на 12-ю строчку УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

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