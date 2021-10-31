Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Колос — Львов
31 октября 2021, 16:37
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги коваливский Колос принимал на своем поле ПФК Львов и потерпел минимальное поражение.
Автором единственного гола в данном противостоянии стал Александр Романчук, который и принес в актив львовской команды три набранных очка.
Обзор матча:
Колос — ПФК Львов 0:1
Гол: Романчук, 84
Колос: Волынец — Ром, Павловец, Петров, Сакив — Нгамба, Милько — Чурко (Кариока, 80), Нуриев (Лысенко, 57), Ильин (Костышин, 80) — Ситчинава (Ренан, 57)
ПФК Львов: Ильющенков — Романчук (Чиряк, 89), Брикнер, Лека — Бусько (Семенив, 69), Политыло, Довгий, Якимец — Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 69), Антви
Предупреждения: Нгамба — Романчук, Довгий, Крушинский, Политыло