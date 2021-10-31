Украина

Специалист остался недоволен действиями свой команды.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью против Руха в 13 туре УПЛ.

"В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.

Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало.

Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы", — сказал Гура.

Отметим, что после 13 туров Александрия занимает шестое место в турнирной таблице с 20 очками.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.