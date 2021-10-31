Специалист остался недоволен действиями свой команды.
Юрий Гура, ТК Футбол 1/2/3
31 октября 2021, 22:52
Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью против Руха в 13 туре УПЛ.
"В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.
Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало.
Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы", — сказал Гура.
Отметим, что после 13 туров Александрия занимает шестое место в турнирной таблице с 20 очками.
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