Украина

Футболист намерен идти к своей цели.

Нападающий Миная Евгений Селезнев заявил, что как только побьет рекорд Максима Шацких и станет лучшим бомбардиром в истории УПЛ, то закончит карьеру.

"Мне надо забить 8 голов. Как только я забью 8 гол, я сразу уйду и скажу: "Спасибо большое". Пусть потом побьют мой рекорд – мне все равно, я выполнил свое слово.

Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Но наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетают".

"Я сильно много тренируюсь. Раньше выгоняли за алкоголь, сейчас выгоняют из-за зала. Это я в шутку говорю. Но я действительно иногда перебарщиваю.

Если ты себя не поддерживаешь в форме, то в таком возрасте тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они много и быстро бегают. А в моем возрасте преимущество – опыт", — сказал Селезнев.

Отметим, что в Миная Евгений Селезнев перешел в летнее трансферное окно из Колоса. За 10 матчей в составе команды из Закарпатья, форвард голов не забивал.

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