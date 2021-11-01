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Football.ua представляет анонс заключительного матча 13-го тура УПЛ между Ворсклой и Черноморцем.

Полтавчане после поражения от Шахтера в матче против Черноморца попытаются наверстать упущенное, а Черноморец, в свою очередь, постарается улучшить свое положение дел в турнирной таблице.

Ворскла – Черноморец

Понедельник, 1 ноября, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Алексей Деревинский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

На неделе команды провели свои кубковые поединки с разными эмоциями. Ворскла прошла дальше, а Черноморец прекратил свои выступления в этом турнире, проиграв Шахтеру.

Черноморец при всей его симпатичной игре в атаке имеет огромные проблемы в обороне и по этой причине располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы. Подопечные Юрия Мороза обычно забивают достаточно много, а пропускают еще больше. Тот атакующий потенциал, который имеет Ворскла, полтавчане вполне способны реализовать в матче с одесситами. Наверняка свой голевой счет не прочь будет пополнить Степанюк, Скляр или Рангел. А вот Оливье Тилль свои личные показатели улучшить не сможет и своей команде не поможет. Всему виной красная карточка, которую он увидел перед собой в предыдущем матче против Шахтера.

Ворскла даже без Оливье Тилля выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента. Помимо неплохой атаки, полтавчане имеют хороших исполнителей и в обороне. Команда Юрия Максимова достаточно хорошо сбалансирована для уровня УПЛ и Черноморцу будет крайне сложно рассчитывать на очки в этом матче.

Маловероятно, что Черноморец будет играть закрыто и делать ставку на контратаки. Молодые игроки гостей наверняка по привычке будут много ходить в атаку и создавать приличное количество голевых моментов, а Ворскла, в свою очередь, как более матерая команда подловит своего оппонента несколько раз и вполне вероятно закроет вопрос о победителе в матче довольно быстро.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 40 (18 побед Ворсклы, 11 ничьих, 11 побед Черноморца)

На поле Ворсклы: 20 (11 побед Ворсклы, 4 ничьих, 5 побед Черноморца)

Разница забитых и пропущенных голов: 49-33 в пользу Ворсклы

Самый результативный матч: победа Ворсклы 4:0 (1999)

прогноз 4:1

Сергей Горбаченко, Football.ua