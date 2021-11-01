Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и закарпатский Минай.
Владислав Дубинчак, фото СК Днепр-1
01 ноября 2021, 16:24
Череду поединков в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги продолжит противостояние на Днепр-Арене между местным Днепром-1 и закарпатским Минаем.
Игор Йовичевич, на фоне поражения от киевского Динамо (0:2), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Никиту Кравченко на правом фланге обороны, в то время как Владислав Дубинчак разместится на противоположной стороне поля, а в центр защиты отправился Нельсон Монте. Кроме того, Батагов дополнит опорную зону, а Назаренко сыграет слева в полузащите.
Игорь Леонов, после ничьей против львовского Руха (2:2), решил выпустить на правый фланг полузащиты Кныша, на чем ротация с его стороны сея исчерпала.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Батагов — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.
Запасные: Паст, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.
Запасные: Пеньков, Хахлев, Семенко, Коваленко, Кобак, Байдал, Мякушко, Багайоко, Селезнев.
Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кныш, Кулиев, Петрусенко, Месхи, Билоног — Вишневский.
Матч Днепр-1 — Минай начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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