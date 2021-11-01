Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и закарпатский Минай.

Череду поединков в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги продолжит противостояние на Днепр-Арене между местным Днепром-1 и закарпатским Минаем.

Игор Йовичевич, на фоне поражения от киевского Динамо (0:2), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Никиту Кравченко на правом фланге обороны, в то время как Владислав Дубинчак разместится на противоположной стороне поля, а в центр защиты отправился Нельсон Монте. Кроме того, Батагов дополнит опорную зону, а Назаренко сыграет слева в полузащите.

Игорь Леонов, после ничьей против львовского Руха (2:2), решил выпустить на правый фланг полузащиты Кныша, на чем ротация с его стороны сея исчерпала.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Батагов — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.

Запасные: Паст, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.



Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кныш, Кулиев, Петрусенко, Месхи, Билоног — Вишневский.