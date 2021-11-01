Украина
01 ноября 2021, 18:57
Днепр-1 поиздевался над Минаем
Игорю Леонову пришлось менять голкипера после двух первых пропущенных голов.
Днепр-1 — Минай, фото СК ДНЕПР-1
01 ноября 2021, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Днепр-1 — Минай 4:0
Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихаленок, 30, Русин, 90
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Батагов (Ди Франко, 64) — Джурасек (когут, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Назаренко (Билл, 64) — Довбик (Русин, 84).
Минай: Кучер (Пеньков, 20) — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кныш (Мякушко, 67), Кулиев (Байдал, 67), Петрусенко, Месхи (Хахлев, 41), Билоног — Вишневский (Селезнев, 41).
Предупреждения: Батагов — Гончар, Кулиев, Матич.