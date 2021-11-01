Украина

Поединок пройдет на стадионе Черноморец, в Одессе.

В рамках товарищеского матча с целью подготовки к решающей встрече в отборна на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграет против Болгарии.

Поединок пройдет в Одессе, на стадионе Черноморец. Стартовала продажа билетов на данную игру. Цена на билет варьируется от 200 до 800 гривен.

Также отмечается, что игру смогут посетить болельщики, которые смогут предоставить:

- Документ о прохождении полного курса вакцинации.

- ПЦР тест на COVID-19 с негативным результатом, который проведен не больше, чем за 72 часа до проведения матча.

- Негативный результат теста на антиген, который проведен не больше, чем за 72 часа до проведения матча.

Эти ограничения касаются болельщиков старше 18 лет. Фанаты младше 18 лет смогут попасть на стадион предъявив документ.

Матч Украина — Болгария состоится 11 ноября и начнется в 19:30 по киевскому времени.