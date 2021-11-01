Украина

Полтавчане в важной игре не сумели обыграть гостей из Одессы.

В рамках 13 раунда украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на выезде сыграл ничью с Ворсклой (0:0).

В первом туре хозяева были заметнее активнее "моряков". Имел свои моменты Руслан Степанюк, однако первый его удар приняла на себя штанга, а во втором моменте справился Кучерук. Следом мог забивать Рангел, однако во время стандарта пробил головой выше ворот. Черноморец запомнился несколькими контратаками, но ни Ванат, ни Исаенко свои моменты не реализовали.

Во втором тайме Ворскла также имела небольшое преимущество. Несколько опасных моментов пришли с фланга Якубу. Самый реальный шанс забить во второй половине встречи не реализовал Степанюк. Он получил мяч в штрафной, но пробил не сильно, и Кучерук перевел мяч в сторону. У Черноморца в начале второго тайма был отличный момент "размочить нули", но Авагимян не сумел забить. А на 89 минуте супер-сейв сделал Дмитрий Ризнык после удара Цитаишвили.

Ворскла — Черноморец 0:0

Ворскла: Ризнык, Яворский, Якубу, Пердута, Тамм, Пуцлин, Кане, Челядин, Пешич (Кравчук, 41; Чеснаков, 73), Ранжел, Степанюк.

Черноморец: Кучерук, Биловар, Кузик, Дубко, Скорко (Долгов, 62), Смирный, Вачиберадзе (Кравченко, 79), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88), Исаенко (Тлумак, 79).

Предупреждения: Степанюк, Пешич, Скорко, Исаенко, Пуцлин, Смирный.