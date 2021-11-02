Украина

Специалист оценил поединок против Днепра-1.

Главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал поражение в матче УПЛ против Днепра-1 (4:0).

"У них хорошая команда, я не сумел достучаться до своих игроков. Если честно, Саня Пихаленок нас один обыграл. Это мастерство. Мне кажется, этот футболист не помешает сборной Украины. Вел всю игру, забил. Я его хорошо знаю.

Днепр-1 сейчас на голову выше нас, пока мы не можем соревноваться с ними. Возможно, где-то не угадал с составом еще, поражение беру на себя. Нужно было иначе все сделать, но я только две недели с командой работаю".

На 20 минуте наставник Миная принял решение заменить вратаря Даниила Кучера на Германа Пенькова. Леонов рассказал, почему так сделал.

"Я никогда, сколько там тренером был, никогда не менял игроков в первом тайме. Никогда. Почему я сейчас это сделал — сам не могу понять. Иду и думаю — зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал.

Попали два раза в створ ворот — два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним.

Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы", — сказал Леонов в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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