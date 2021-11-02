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Football.ua вместе с читателями определяют лучшего игрока УПЛ в октябре.

В октябре было сыграно 4 тура, по которым мы и будем определять лучших игроков.

Среди номинантов на звание лучшего футболиста ушедшего выделили пять кандидатур:

1. Виктор Цыганков (Динамо)

Забил голов за месяц: 2

Игры Динамо в октябре:

Динамо – Шахтер 0:0

Львов – Динамо 1:4

Динамо – Днепр-1 2:0

Мариуполь – Динамо 2:3

Виктор Цыганков приложил немало усилий для достижения позитивного результата в каждом из этих матчей. На его счету два гола. Один в ворота Львова, второй в ворота Днепра-1. Наибольшее влияние Цыганков оказал на результат матча против Днепра-1. В матче против днепрян Цыганков взял игру на себя и за счет своих индивидуальных действий помог Динамо выйти вперед в том непростом матче, где киевляне имели не так много возможностей для взятия ворот.

2. Тете (Шахтер)

Забил голов за месяц: 4

Игры Шахтера в октябре:

Динамо – Шахтер 0:0

Шахтер – Заря 6:1

Ворскла – Шахтер 0:2

Шахтер – Десна 4:1

Странно видеть среди номинантов игрока, который три из четырех матчей начинал со скамейки запасных. Роберто Де Дзерби, вероятно, перевоспитывает игрока или же дает понять ему, что незаменимых в команде нет, но констатируем факт, что Тете выпал из основной обоймы и постоянно появлялся на поле со скамейки и постоянно усиливал игру. Забивал после выходов на замену в матчах против Зари и Ворсклы, но действительно лучшим в составе своей команды был в последнем туре против Десны, где просто терроризировал свой фланг и постоянно создавал голевые возможности своей команды. На счету Тете за прошедший месяц четыре гола.

3. Рангел (Ворскла)

Забил голов за месяц: 3

Игры Ворсклы в октябре:

Ворскла – Ингулец 3:0

Александрия – Ворскла 1:2

Ворскла – Шахтер 0:2

Ворскла – Черноморец 0:0

Голы Рангела помогли Ворскле одержать победы в матчах против Ингульца и Александрии. В матче против Шахтера было тяжело себя проявить, тем более полтавчане с первого тайма играли в меньшинстве. Имел бразилец все шансы принести победу своей команде и в матче против Черноморца, но немного не хватило точности его ударам головой.

4. Артем Довбик (Днепр-1)

Забил голов за месяц: 3

Игры Днепра-1 в октябре:

Львов – Днепр-1 0:1

Днепр-1 – Колос 2:0

Динамо – Днепр-1 2:0

Днепр-1 – Минай 4:0

Артем в прошедшем месяце забивал в ворота трех их четырех соперников. Не огорчил Довбик только голкипера киевского Динамо. Во вех других матчах оказал огромное влияние на результат итоговых встреч не только голами, но и своими другими полезными действиями на футбольном поле.

5. Аллахьяр Сайядманеш (Заря)

Забил голов за месяц: 3

Игры Зари в октябре:

Заря – Десна 2:0

Шахтер – Заря 6:1

Заря – Колос 1:0

Металлист 1925 – Заря 1:6

Заря в прошедшем месяце провалила одну игру – против Шахтера, проиграв 1:6. С таким же результатом Заря обыграла Металлиста 1925 в 13-м туре УПЛ, Аллахьяр на ряду с Гладким были лучшими игроками в том поединке. В ворота харьковчан иранец забил дважды, а еще один очень важный гол Сайядманеш забил в ворота Колоса. При минимальном количестве голевых моментов в матче голевой удар Аллахьяра принес Заре три очка.

Теперь предлагаем вам, наши читатели, выбрать свою кандидатуру лучшего игрока УПЛ из этой пятерки.

Сергей Горбаченко, Football.ua