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Football.ua при поддержке Parimatch представляет эксклюзивное интервью с лидером Днепр-1 и полузащитником сборной Украины Александром Пихаленком.

Александр Пихаленок — воспитанник академии Шахтера. Футболист рос бок-о-бок с Александром Зинченко, Николаем Матвиенко, Виктором Коваленко и другими, а также был ключевым игроком того самого состава "горняков", который доходил до финала Юношеской Лиги чемпионов. Вскоре после дебюта за первую команду Шахтера Александра отправили в аренду в Мариуполь, где он провел полтора сезона, сыграв 36 матчей и забив 5 голов в чемпионате Украины.

После возвращения в Шахтер Пихаленок получил полноценный шанс от тогдашнего тренера команды Луиша Каштру и в первых играх нового сезона регулярно появлялся на поле. Однако именно в тот момент случилась травма крестообразных связок, из-за которой он пропустил более полугода. Когда Пихаленок восстановился, Шахтеру он уже оказался не нужен и случилась аренда, а затем и полноценный трансфер в Днепр-1.

Именно в этой команде Александр раскрылся и быстро стал лидером. Успешная игра в новом сезоне привела к тому, что Пихаленок получил дебютный вызов в сборную Украины. На фоне последних успехов Football.ua связался с Александром и в откровенной беседе поговорил о его карьере и ближайших целях.

За что Пихаленок получил дебютный вызов в сборную Украины

- Пойдем по горячим следам, в последнем матче против Миная вы отметились голом и результативной передачей. Какие были ощущения?

- Ощущения приятные. Всегда, когда делаешь результативные действия, хорошо себя чувствуешь. Дай Бог, чтобы это продолжалось и в следующих играх. Конечно, главное, что мы набрали три очка и одержали победу.

- Что тебе нравится больше: забивать голы или отдавать результативные передачи?

- У меня позиция такая, что нужно больше отдавать ассистов, но и забивать я в принципе не против (смеется).

- Игор Йовичевич - довольно интересная личность. Что на твой взгляд отличает его от других тренеров?

- Да, Йовичевич — очень интересный тренер. Он немало времени уделяет тактическим моментам, очень много теории, разбора соперников, но при этом Йовичевич также является тренером-мотиватором. Очень много мотивирует нас, поддерживает, заряжает своей энергией, передает свой боевой настрой, из-за чего на каждую игру мы выходим так, что готовы отдать всё, что у нас есть.

- Днепр-1 продолжает бороться за третье место турнирной таблицы. Озвучивали ли перед командой какие-то задачи на сезон?

- Перед стартом сезона руководство поставило перед нами главную задачу — попасть в еврокубки. Понятно, что чем выше итоговая позиция в таблице, тем лучше, но минимальная задача — еврокубковое место. Если не удастся ее выполнить, то можно считать это неудачей. Даже провалом...

- Ты уже играл в еврокубках и даже отметился голом за Мариуполь. Как оценишь период, проведенный в стане азовцев?

- Я помню, что провел в Мариуполе полтора сезона. Александр Александрович Бабич подпускал меня к стартовому составу, но, если честно, я тогда даже по себе чувствовал, что чего-то мне не хватает. Поэтому в первые полгода у меня несильно там получалось, но когда начался следующий сезон, я провел хороший тренировочный сбор, подготовился, и мы как раз попали во второй раунд квалификации Лиги Европы. Сначала прошли шведов [Юргорден], но потом попали на французский Бордо... Эта команда оказалась посильнее нас, было очень непросто ей противостоять, но при этом было очень интересно, и мы получили хороший опыт.

- Чем тот Мариуполь превосходил сегодняшние Ворсклу и Колос, которые в этом сезоне провалились в квалификации?

- Честно сказать, у нас неплохие команды... Да, у Колоса в этом сезоне что-то несильно идет игра. Мы с Днепром-1 в прошлой кампании были в аналогичной ситуации, когда к зимней паузе шли на последнем месте, набрали восемь очков, но потом, к счастью, сумели собраться и финишировали на седьмой строчке. Да, неудача. Да, провал, поскольку задачу попасть в еврокубки не выполнили, но, несмотря на это, данную задачу никто не отменял в этом сезоне.

А что касается Ворсклы, то это очень интересная и сбалансированная команда с хорошим подбором игроков. Почему же так плохо в еврокубках выступила? Все-таки чемпионат Украины и еврокубки — совершенно разные вещи. Откровенно говоря, даже не могу назвать причину, почему Ворскла вылетела... Вот можно даже сказать про Шахтер с Динамо... Все говорят, что они очков не набирают, но у киевлян вообще сложная группа, а единственная осечка "горняков" — с Шерифом в первом туре. В остальном у них также непростой квартет.

- Были какие-то альтернативы, помимо Мариуполя, куда отправиться в аренду. Было желание?

- По-моему, никаких вариантов, кроме аренды в Мариуполь, больше не было. Возможно, была еще одна украинская команда, но сейчас уже трудно вспомнить. Решили, что лучше начать делать первые шаги во взрослом футболе именно в Мариуполе.

- Ты был капитаном и лидером молодежного состава Шахтера. Интересовались ли тобой иностранные клубы?

- После юношеской Лиги чемпионов ходили какие-то слухи касательно заинтересованности от нескольких клубов, но, опять же, это просто слухи. Какой-то конкретики, возможно, и не было вовсе. До меня ничего не доходило.

- А о каких клубах шла речь?

- В юношеском возрасте — не знаю. Если что-то и было конкретное, то, возможно, решало руководство... А вот в Мариуполе, после сезона, когда мы заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством — меня были готовы отпустить. Были предложения из Бельгии — Генк хотел арендовать, а также из Венгрии — от Ференцвароша, аренда с правом выкупа...

Но тогда в Шахтер пришел Луиш Каштру, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор, и Каштру начал меня подпускать к составу. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти каждый матч. Однако потом, насколько я помню, на четвертый поединок я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок...

- Ты проходил сборы и тренировался с Луишем Каштру. Португалец работал с молодежной командой Порту и должен хорошо взаимодействовать с молодежью. Каково тебе было работать с ним?

- Да, в этом плане Каштру очень много доверял молодежи, много пацанов начал подпускать к составу. Поэтому то, что он работал с молодежной командой в Португалии, было видно сразу невооруженным глазом.

- Можешь сравнить Луиша Каштру и Игора Йовичевича?

- Луиш Каштру — более спокойный человек, которого, можно сказать, трудно вывести из себя. Игор Йовичевич — тренер-мотиватор, от него вечно идет огромный поток энергии. И в плане тактики Йовичевич уделяет внимание большому количество вещей.

- На твой взгляд, тебе дали достаточное количество шансов во взрослой команде? Кто тебе помогал из старших игроков?

- Шансы закрепиться в Шахтере у меня были. Мне давали играть, но травма немного выбила из строя. А уже когда вернулся спустя семь месяцев, понял, что очень соскучился за футболом, тогда как конкуренция в команде была огромная. Сначала я не попадал даже в заявку, а если и попадал, то не выходил, поэтому перед новым сезоном попросился в аренду. Каштру три раза не отпускал меня, и только на четвертый раз согласился, потому что я очень сильно просил. Такой период в карьере был, что очень соскучился за футболом и сидеть на скамейке запасных не хотелось от слова совсем. Это с ума просто можно было сойти...

- Кто помогал адаптироваться в первой команде Шахтера?

- Что касается коллектива и атмосферы в команде, то в Шахтере помогают все. И Степаненко, и Пятов, и Кривцов... В общем, все. Когда я переходил из дубля Шахтера, в первой команде тогда был еще Дарио Срна. И он тоже много помогал, и украинцы, и бразильцы. В Шахтере очень хорошая атмосфера внутри команды, тут ничего не скажешь. Поддерживают на все 100%. Я думаю, если задать вопрос любому молодому футболисту Шахтера, то он ответит то же самое.

- В матче против ПФК Львов ты получил серьезную травму. Трудно ли дался период без футбола?

- Это был очень тяжелый период времени. Я восстанавливался тогда в Бельгии, и там было по две тренировки в день, поэтому отвлекаться на всякие ненужные вещи там несильно приходилось (смеется). Проснулся, первая тренировка, обед, небольшой отдых и вторая тренировка... Бывало, что на неделю прилетал в Киев, но в целом полгода жил в таком вот ритме. Выходных у меня тогда было немного.

- Помнишь мысли, которые были в голове, когда покидал поле на электромобиле?

- Сразу понял, что это серьезная травма. Чувствовал сильную боль. Трудно передать словами... В колене всё хрустело, не мог даже ногу согнуть. Вообще ничего не мог... Сразу понял, что всё серьезно...

- Как узнал о том, что Днепр-1 хочет подписать тебя на полноценной основе? Шахтер не препятствовал переходу?

- Сначала я просто уходил в аренду, не было никакого права выкупа. Я тогда пришел в команду в октябре, поскольку трансферное окно продлили из-за коронавируса. Уже потом, когда я отыграл месяцев семь, Днепр-1 сделал Шахтеру предложение. Еще с зимы Днепр-1 говорил о желании подписать меня на постоянной основе. Я сказал, что в принципе не против. Предложили определенную сумму, и Шахтер не отказался. Пришли к решению, что мне лучше будет продолжить карьеру в Днепре-1. Я был только за.

- Хотел бы когда-либо вернуться в Шахтер?

- Ух ты, какой интересный вопрос (смеется). Честно, тяжело сейчас сказать. Пока что я вижу себя игроком Днепра-1.

- Есть еще более интересный вопрос. Если бы поступило предложение от Динамо, то стал бы его рассматривать?

- (смеется). Жизнь покажет. Сам понимаешь, что никогда не знаешь, что произойдет в будущем, и как сложится в итоге жизнь.

- Кто был самым сильным игроком Шахтера, когда ты был в команде?

- Их можно перечислять достаточно долго. Фред и Бернард были очень сильными. У Паулу Фонсеки был очень сильный состав. Тайсон, Марлос, Ракицкий, Срна, Исмаили... Очень хороший подбор футболистов. Они же тогда из группы Лиги чемпионов вышли, если не ошибаюсь, когда в соперниках были Манчестер Сити, Наполи и Фейеноорд. А уже в плей-офф попали на Рому. Пусть, к сожалению, Шахтер и не прошел в итоге дальше, но команда играла в качественный футбол.

Даже сейчас у Шахтера сильная команда. Вот последняя игра с мадридским Реалом (1:2). Да, потерпели поражение, но никто не скажет, что игра была в одну калитку. Если они дальше продолжат двигаться в этом русле, то могут добиться больших успехов. У этого Шахтера, мне кажется, есть будущее.

- Что думаешь о футболе нынешнего главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби? Смог бы вписаться в его систему игры?

- Не знаю. Каждый видит по-своему. Возможно, подошел бы ему. Возможно, нет. Но футбол у Де Дзерби очень интересный. Контроль мяча, доминирование, старается контролировать игру на каждом участке поля. При нем Шахтер практически вообще не выбивает мяч – всё через короткие передачи. В очень редких ситуациях можно увидеть длинный пас. Мне бы было интересно сыграть против такого Шахтера, который демонстрирует комбинационный футбол. Пока такой возможности не было, но всё впереди.

- Возвращаясь к твоим выступлениям за Днепр-1, в матче против Десны ты получил красную карточку за нецензурные высказывания в адрес Екатерины Монзуль. Часто так поддаешься эмоциям? Думал в тот момент, что перед тобой девушка?

- В тот момент вообще не думал. Эмоции захлестнули меня. Очень вспылил. Многое произошло тогда в жизни: вышел на поле с дискомфортом, игра вообще не шла. Возможно, всё вот это накопилось и получилось в итоге то, что получилось. То, что в тот момент была Екатерина, то это просто стечение обстоятельств. Думаю, такого с моей стороны больше не повторится.

- Теперь к приятному. Совсем недавно ты получил вызов в сборную Украины. Как тебе было в расположении национальной команды? Какая была атмосфера в команде?

- Ощущения прекрасные, как и атмосфера в команде. Все друг друга поддерживают. Единственно — чувствовалось напряжение из-за того, что сборной Украины предстояли важные игры. На кону, можно сказать, стоял вопрос выхода на чемпионат мира, из-за чего определенный градус напряжения витал в облаке.

- Александр Петраков в интервью сказал, что беседовал с тобой лично. О чем он говорил?

- Он меня подозвал и сказал: «Давай, я на тебя полностью рассчитываю. В любой момент произойти может всё что угодно, так что готовься». По тактическим моментам показал мне на доске, как играет команда, что требуется от меня. Пожали руки. Сказал, что рад знакомству и приступили к работе.

- По Петракову было заметно, что он находится под определенным давлением? Все-таки в тот момент в прессе ему уделяли достаточно много внимания...

- Конечно, заметно. Все-таки многое стоит на кону — выход на чемпионат мира. У любого тренера так будет. Такое тяжело не заметить. В предстоящем матче будет невероятный накал страстей.

- Чего ждешь от матча против Боснии и Герцеговины?

- Ожидаю увидеть только победу. Другого выбора нет.

- В чем тебе нужно прибавить, чтобы получить место в сборной Украины?

- Всегда есть над чем работать. Все зависит от выступлений на клубном уровне. Нужно здесь очень много работать – тогда и в сборной будешь себя хорошо показывать. Будем работать и стараться прогрессировать.

- Хотел бы попробовать свои силы в иностранном чемпионате в ближайшее время? Какой чемпионате тебя привлекает больше всего?

- Да, конечно. Я думаю, что каждый футболист хочет поехать в Европу, попробовать себя в более сильном чемпионате. Каких-то отдельных предпочтений у меня нет. Я слежу практически за всеми лигами – каждый чемпионат по-своему хорош.

- Есть команда в Европе, которую поддерживаешь?

- Уже давно за лондонский Арсенал болею (смеется). К сожалению, не всё хорошо у них складывается. Надеюсь, в дальнейшем у них всё будет хорошо (смеется). Ничего, Артета всё наладит.

- В целом, ты поддерживаешь Микеля Артету? Насколько мне известно, далеко не все болельщики Арсенала сейчас в восторге от его работы.

- Не все в восторге, но, опять же, нужно время. Возможно, парочку каких-то усилений. Не думаю, что Артета – прям такой плохой тренер. Он и с Гвардиолой работал, и сам, когда играл за Арсенал, был очень умным футболистом. Дай Бог, чтобы всё было хорошо.

- Кто был твоим кумиром в детстве?

- В детстве у были футболки Дэвида Бекхэма из мадридского Реала, Тьерри Анри из Арсенала и Стивена Джеррарда из Ливерпуля.

- Кто на твой взгляд сейчас сильнейший полузащитник мира в целом и схожий с тобой по стилю?

- Ой, таких действительно очень много. Открываешь список игроков любого топового клуба и точно сможешь найти такого полузащитника мирового класса. Лично мне нравятся Тони Кроос, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Лука Модрич, Марко Верратти.

Раньше образцовой была связка Барселоны в центре поля Хави-Иньеста-Бускетс, которая мне очень нравилась. За ними никто не успевал – там мяч так «бегал» по полю... Просто сумасшествие какое-то было. Еще добавить к ним Месси – банда страшная получалась.

- Кто самый сильный футболист, против которого ты играл и с которым ты играл?

- С которым играл – Тайсон, Марлос... Очень тяжело выделить кого-то одного. Против которого играл? Опять же, у меня не такой большой опыт выступлений на международной арене. А в Украине всегда непросто против Динамо Киев играть. Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко... Это очень хорошие игроки.

- Чего тебе нужно добиться, чтобы ты мог остаться довольным своей карьерой?

- Во-первых, сыграть на высоком уровне как можно больше матчей, регулярно отмечаться результативными действиями. Конечно, хотелось бы уехать за границу, попробовать свои силы там. Сейчас главное – отдаваться полностью своему делу, а там как будет – так будет (смеется). Потому что если сейчас не будешь полностью отдаваться своему делу, то потом, после завершения карьеры, будешь сидеть и жалеть о чем-то.

- У нас на Football.ua выходил материал, в котором тебя сравнивали с Александром Рыкуном? Читал материал? Как относишься к таким сравнениям?

- Да, видел. К сравнению отношусь нормально. Рыкун был хорошим футболистом с шикарными передачами.

Блиц

- Барселона или Реал?

- Барселона.

- Роналду или Месси?

- Месси.

- Книга или фильм?

- В последнее время книга, но сериалы и фильмы тоже смотрю.

- Днепр-1 или Шахтёр?

- (смеется) Днепр-1.

- Холанд или Мбаппе?

- Мбаппе.

- FIFA или Counter-Strike?

- FIFA.

- Выиграть титул со сборной Украины или с клубом?

- Хочу сначала с клубом, а потом со сборной (смеется).

- Быть лидером среднего клуба или быть запасным в топ-клубе?

- Я такой человек, которому нужно играть. Не думаю, что сидеть на скамейке в топ-клубе – это для меня, поэтому первый вариант.

Артем Андросян, Football.ua