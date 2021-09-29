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Евгений Кузьменко представляет нового игрока национальной сборной Украины — Александра Пихаленка, детально разбирая его сильные и слабые стороны.

Когда в одном из недавних интервью капитану Динамо Сергею Сидорчуку задали вопрос о самом интересном и, возможно, недооцененном полузащитнике УПЛ, капитан Динамо Киев четко назвал одну единственную фамилию. Пихаленок.

Об Александре Пихаленке, как об игроке, позитивно отзывается не только Сидорчук, но и многие другие украинские футболисты. Да и специалисты в области тренерства, аналитики и скаутинга – тоже. И вот наступил момент, когда об этом воспитаннике Шахтера заговорят в гораздо более широком спектре. Все-таки вызов в национальную сборную, тем более дебютный вызов – это всегда повод для обычного болельщика узнать больше об этом футболисте.

Кстати о дебютах в сборной Украины:

Давайте же разбираться, за что Александр Пихаленок получил дебютный вызов в сборную Украины.

Профиль игрока

Александр Пихаленок родился 7 мая 1997 года – сегодня ему 24 года, и по идее он уже вышел из категории "молодые перспективные". Но учитывая его не самый большой опыт игры на наивысшем уровне (почему так сложилось – разберемся дальше), он все еще остается перспективным и подающим надежды футболистом.

Пихаленок – воспитанник донецкого Шахтера. В академии был в той самой известной возрастной группе, которая вышла в финал Юношеской Лиги чемпионов-2015. Уже тогда был виден большой талант Александра, о чем и говорили многие специалисты, работающие на детско-юношеском уровне. Но та команда имела слишком много интересных футболистов, потому кто-то один из игроков забрать на себя все внимание просто не мог. Скорее всего, это и к лучшему.

Пихаленок – центральный полузащитник, способный сыграть как оттянутого опорного хавбека, исполняя роль эдакого реджисты, так и "восьмерку" в схеме в двумя инсайдами. Может действовать чуть правее, или чуть левее – не принципиально. Его базовый набор игровых качеств позволяет ему комфортно себя чувствовать практически на любой позиции в центре поля.

В своем нынешнем клубе СК Днепр-1 используется главным тренером Игорем Йовичевичем в основном в качестве одного из двух опорных в схеме 4-2-3-1, чаще всего в паре с Невеном Джурасеком. Хорват – полузащитник, направленный больше на оборонительные действия, Пихаленок – на атакующие. Получается хороший баланс, распределение обязанностей и функционала.

Тепловая карта Пихаленка по ходу сезона-2021/22:

Тепловая карта Пихаленка в матче против Десны:

Тепловая карта Пихаленка в матче против ВПК-Агро:

Удивительный футбольный интеллект

Пихаленок – далеко не самый быстрый с точки зрения физических качеств полузащитник УПЛ. Но он точно один из самых быстрых полузащитников УПЛ с точки зрения мысли и принятия решений. Быстрота принятия решений, их качество и правильность – это те качества, которые выделяют Александра на общем фоне. Другими словами, Пихаленок – футболист с высочайшим футбольным интеллектом. Он играет в футбол головой. На уровне нашего чемпионата это делает его весьма неординарным футболистом.

После просмотра матчей с его участием, складывается впечатление, что Пихаленок практически всегда выбирает правильный вариант развития атаки, отдает передачу именно туда, где она обретет свою максимальную ценность, прекрасно оценивает позиции партнеров и опять-таки, как правило, выбирает наилучшую опцию.

Показателя xT (ожидаемая угроза) по УПЛ, к сожалению, пока нет, но есть ощущение, что Пихаленок здесь будет лидером с отрывом среди всех футболистов СК Днепр-1. Ведь своими действиями, продвижением мяча (в основном за счет передачи) он действительно увеличивает шансы своей команды на гол. Он продвигает мяч в наиболее опасные зоны в каждой конкретной игровой ситуации.

В нескольких трансляциях по ходу этого сезона был слышен подсказ тренеров команд соперников Днепр-1: "Не давайте ему поднимать голову". Что означает только одно – Пихаленка нужно постоянно прессинговать, постоянно оказывать на него давление, дабы не предоставлять ему комфортных условий. Нужно сделать так, чтобы у него не было достаточного количества пространства и времени и он был вынужден пасовать назад или поперек. В противном случае – Александр точно увидит хороший адресат для передачи и отдаст обостряющий вертикальный пас, не сомневайтесь.

Пихаленок в целом выделяется своей работой с мячом. У него очень сильная левая нога, поставленная передача, как мы уже разобрались, и удар тоже хорош. С первым касанием и приемом мяча также проблем практически нет. В целом его уровень технической оснащенности можно оценить, как высокий. Благодаря этому футболист хорош в игре под давлением. Также он очень качественно исполняет стандарты.

Проблемы: не лучшая физическая готовность и травматичность

При всем при этом, есть ощущение, что Пихаленок далеко не всегда на максимум вовлечен в атаки своей команды. Скорее всего, это связано с недостаточным объемом выполняемой работы, возможно, он не покрывает нужное количество пространства. В четырех из шести сыгранных матчей в этом сезоне (учитывая игру на Кубок) игрок был заменен в середине второго тайма. То есть, получается так, что когда Пихаленок участвует в атаке своей команды – она сразу же превращается в потенциально очень опасную за счет личных качеств Александра. Но его процент таких участий в атаках – далеко не самый высокий.

Кроме непосредственно не лучшей выносливости и проделываемого объема, к минусам игрока отчасти можно отнести и физическую силу. Временами бросается в глаза, что Пихаленку не хватает мощности, прыжка, умения вести единоборства – все-таки эти качества для игрока центра поля тоже важны. О скоростных качествах мы уже упоминали, они тоже развиты на невысоком уровне. Но при этом не покидает ощущение, что этот футболист способен очень эффективно компенсировать свои недостатки своими значительными плюсами.

Еще один минус, хоть и не игровой, но о котором нельзя не сказать. Пихаленок – футболист, подверженный травмам. За семь лет профессиональной карьеры (первый контракт с Шахтером был подписан в 2014 году) у Пихаленка было уже достаточно травм различной степени тяжести, в том числе и разрыв крестообразной связки колена.

Почему получил первый вызов в сборную только в 24 года?

Не секрет, что любому футболисту очень важно попасть в свой контекст. Далеко не единичны случаи, когда игрок изначально менее талантливый добивается гораздо больших высот, нежели футболисты, которые на юношеском уровне выглядели гораздо перспективнее. Да, конечно, есть ряд факторов личностных, таких как: характер, упорство, трудолюбие и т.д. Но есть еще и факторы, которые не зависят от футболистов. Если совсем просто – должно повезти, это тоже часть футбола. Увы, или к счастью.

Пока у Пихаленка с этим не особо складывается. Нет, списывать абсолютно все на везение никто не собирается. Но, например, разрыв крестов у Александра случился ровно тогда, когда он был максимально близок к основной обойме первой команды Шахтера – при Луише Каштру. Тогда Пиха, как его называют в футбольных кругах, провел хороший сезон в аренде в Мариуполе и был готов биться с бразильскими легионерами "горняков" за место в старте. Не сложилось.

Да и о бразильском векторе Шахтера и недостаточном доверии украинским футболистам – лишний раз в этом контексте упомянуть не грех.

Также важно отметить, какой стиль футбола более близок профайлу Пихаленка, как игрока. Его главные качества, как мы уже выяснили – это видение поля, культура передачи, заточенность на обострение, все они – располагают к более вертикальному футболу, нежели существующая модель игры в первой команде Шахтера. Или по крайней мере существовавшая при Фонсеке и Каштру. Все-таки, вряд ли кто оспорит, что Шахтер любил больше горизонтальные розыгрыши мяча, игру с фланга на фланг, а вот вертикализации и поиска глубины атаки – частенько команде не хватало в эпоху португальских тренеров.

Уйдя в СК Днепр-1 (и та же аренда в Мариуполь), Пихаленок смог гораздо лучше раскрыть все свои сильные стороны. Эти команды позволили ему оказаться в комфортных для него условиях, там, где он будет реализовывать все свои лучшие качества максимально эффективно. Кажется, у Александра есть потенциал стать центральной фигурой в построениях Йовичевича в Днепр-1. Вокруг Пихаленка можно строить команду, как бы это громко не звучало. Он – мозг.

Петраков и сборная

Начиная с 2012 года Александр Пихаленок играл за все молодежные и юношеские сборные Украины, начиная с категории U-16. За шесть лет футболист наиграл больше 50 матчей за данные команды.

Конечно, в этих сборных Пихаленок ни раз пересекался с Александром Петраковым, известным по работе с юношами. Потому, в принципе, не удивительно, что именно при Петракове Пихаленок дебютирует в составе национальной команды. Другой вопрос – случилось бы это сейчас, не получи травму Александр Зинченко и не будь у главного тренера конфликта с Русланом Малиновским?

Очень интересно какую роль получит Пихаленок в этой сборной и какие задачи будет выполнять. Футбол Петракова очень заточен на фланговую игру, это подтверждал и сам тренер. В этом контексте становится любопытно – а будет ли Пихаленок достаточно полезным и продуктивным в системе своего нового-старого тренера? Получится ли у него попасть в комфортные условия, о которых мы говорили? Ответы, вполне возможно, получим уже достаточно скоро.

Резюме

Александр Пихаленок – один из самых талантливых украинских футболистов своего поколения. При этом, в свои 24 не имеющий достаточного опыта, который есть у условных Зинченко, Коваленко, Матвиенко – игроков, с которыми начинал Пихаленок.

Пока что Александру не удалось раскрыть весь свой потенциал, в том числе из-за травм. Но при этом, совершенно очевидно, что задатки – многообещающие, и все резко может измениться. Ведь теперь Пихаленок – игрок стартового состава амбициозной команды с претензиями на бронзу чемпионата Украины, теперь Пихаленок – в комфортных условиях для личного роста и прогресса.

В таком контексте футболист вполне способен качественно поработать над своими минусами в игре и вывести на качественно новый уровень свои сильные стороны. И если это случится, наш футбол может получить большого игрока, который в том числе будет приносить огромную пользу национальной сборной Украины.