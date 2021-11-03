Украина

Нашей команде предстоит сделать очередные шаги на пути к Евро-2023.

Сборная Украины в категории U-21 ноябрьскую международную паузу проведет за противостояниями против одногодок из Северной Македонии и Сербии, с которыми входит в состав одного секстета квалификации к чемпионату Европы-2021.

Тренерский штаб "сине-желтых", возглавляемый Русланом Ротанем, определился со списком исполнителей, которые будут защищать цвета нашей страны во время ближайшей международной паузы.

Заявка сборной Украины U-21:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк);

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1 Днепр), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух Львов), Максим Таловеров (Динамо, Ческе-Будеевице), Дмитрий Капинус (Шахтер Донецк);

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер Донецк), Александр Назаренко (Днепр-1 Днепр), Владимир Бражко (Динамо Киев), Олег Очеретько (Мариуполь), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925 Харьков), Николай Михайленко (Черноморец Одесса), Даниил Алефиренко (Заря Луганск), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

Резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все — Черноморец Одесса), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба — Заря Луганск), Роман Дидык (Рух Львов), Даниил Кравчук (Ворскла Полтава), Богдан Порох (Металлист Харьков), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба — Минай).

Напомним, что молодежная сборная Украины, после четырех сыгранных поединков, набрала девять очков, и располагается на второй строчке турнирной таблицы своей отборочной группы H к чемпионату Европы-2023 среди футболистов возрастом до 21 года.

Гостевой матч против Северной Македонии состоится 11 ноября, а против Сербии Украина U-21 сыграет 16 ноября.