Украина

Специалист поделился ожиданиями об игре против Зари.

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов поделился ожиданиями о предстоящем матче против Зари в групповом этапе Лиги конференций.

"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально позитивный для нас результат.

Первые 45 минут в Софии были очень тяжелыми. Наша цель — не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче — выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу", — сказал Младенов.

Напомним, матч Заря — ЦСКА София состоится в четверг, 4 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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