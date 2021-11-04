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Функционер поделился своим видением развития харьковского клуба.

Харьковский Металлист 1925 в недавнем прошлом был приобретен локальной промышленной группой AES Group, с чем связывают возможные изменения в стратегии развития новичка украинской Премьер-лиги.

Президент нового конечного бенефициара харьковчан Константин Валеулин, который также теперь будет совмещать должность председатель наблюдательного совета клуба, рассказал о текущих ключевых проблемах проекта, а также о его ближайших и долгосрочных перспективах.

"Речь о возврате каких-либо инвестиций не идет с самого начала. Это наш осознанный вклад в город, спорт и завтрашний день. Почему для этого выбран именно Металлист 1925 — тоже легко понять.

В 2016 году город остался без главного футбольного клуба. Без легенды. Без футбола. И пострадавших от ситуации действительно оказалось много: вся команда клуба, дети, потерявшие спортивную базу, и харьковчане, для большинства из которых футбол имеет весомое значение.

Но люди не остались безучастными, не сложили руки. Жители Харькова собственными силами на волонтерских началах создали кардинально новый футбольный продукт, построенный на основе коллективной работы.

То есть, клуб был создан на голом энтузиазме и патриотизме обычных жителей. Он с самого начала не такой, как другие. Это народная команда, где болельщики принимают непосредственное участие в жизни клуба: от деятельности в соответствующих комиссиях до финансирования.

На данный момент Металлисту 1925 удалось изменить организационно-правовое устройство в соответствии с европейскими тенденциями. Это, возможно, прозвучит пафосно, но поддержать такой клуб и помочь харьковскому футболу вернуть былую славу — гордость для нас.

Конкуренция с новосозданным на базе бывшего Металла Металлистом? Сначала спорт, а потом бизнес — вот в чем главное отличие Металлиста 1925, на мой взгляд. Мы очень хотим сохранить особенность клуба, заключающуюся в подходе, где ключевая ценность — болельщики, которые и являются главными идеологами команды.

Клуб развивается при полном соучастии его фанатов, где каждый может быть услышан, участвует в избрании руководства клуба и контролирует его деятельность. Поэтому за уникальную идентичность Металлиста 1925 мы точно не переживаем и с уважением относимся к нашим спортивным соперникам. Спорт — это соревнование, без соперников он был бы невозможен.

Возможное в обозримом будущем дерби нас также интригует. Надеюсь, что ключевой задачей обоих клубов будет показать поклонникам и футбольной общественности страны классный, агрессивный, зрелищный и результативный футбол. Вывеска Металлист 1925 — Металлист будет украшением нашего чемпионата или розыгрыша Кубка.

Можно только вообразить ажиотаж вокруг такого матча: страсть, давление, антураж. За последние годы все соскучились по ярким спортивным событиям и харьковское дерби просто должно стать изюминкой нашего клубного футбола, похожее на нестоличное дерби Европы как Милан — Интер, Ювентус — Торино или, например, Ливерпуль — Эвертон.

Переименовывать наш клуб, чтобы фанаты не путались в названиях? Нет, на данный момент такой вопрос не стоит в повестке дня. Клуб живет, развивается, показывает результаты. Его знают именно как Металлист 1925. Изменить название клуба сейчас — значит изменить его принципы.

Это правда, что мы вынуждены делить один стадион со своими соседями по городу и другими клубами. Из-за сложившихся в стране обстоятельств стадионы прекрасно делят клубы из разных регионов. У нас же на главном стадионе Харькова играют харьковские клубы, так что проблем никаких нет.

Основная тренировочная база Металлиста 1925 находится в поселке Высокий Харьковской области. Там же тренируется молодежь из детско-юношеской школы Металлиста 1925. Сооружение нового стадиона — это уже совсем другие инвестиции.

Оценку выступлениям команды в УПЛ я давать не стану. Этим должны заниматься, прежде всего, болельщики. Наши футболисты и главный тренер всегда очень самокритичны. Даже в тех случаях, когда они побеждают, они говорят: можно было лучше. При этом все мы понимаем, что это первый сезон клуба в высшей лиге, и пока он демонстрирует объективно хороший, стабильный результат.

Безусловно, сейчас рано говорить о результатах для харьковчан, не прошла еще и половина сезона. Но настроение игроков очень серьезное. Металлист 1925 вернул Харькову футбол и теперь настроен вернуть город на украинскую футбольную карту.

За пять лет существования команды мы сменили семь тренеров. Подобные изменения в пользу команды не шли, и нестабильная игра прошлых сезонов это подтверждает. Но это был вынужденный путь. Необходимо было подобрать клубу сильный и опытный тренерский состав, с которым он сможет стабилизироваться по игре и выйти на новый уровень.

С приходом Валерия Кривенцова у игроков явно открылось новое дыхание, они раскрыли свой потенциал и им удалось прорваться в УПЛ. Мы рассчитываем на то, что дальнейшее сотрудничество укрепит позиции клуба.

Сначала команда была сформирована полностью из выпускников молодежной школы старого Металлиста. У нас очень талантливая молодежь и они не просто хотят играть в любительский футбол ради развлечения, они хотят в профессиональный спорт. Мы активно развиваем нашу детско-юношескую школу. Сейчас там тренируется около 350 ребят. Команды всех возрастов показывают классные результаты, и некоторые игроки уже пополнили основной состав Металлист 1925. Уверен, что выпускники нашей ДЮСШ в скором времени пополнят составы других украинских команд.

О целях клуба говорят наиболее ярко его результаты. Два года назад было объявлено о стремлении выйти в высший дивизион украинского футбола. Команде это удалось. Поэтому краткосрочная стратегия — закрепить этот результат, войдя в ТОП-5 футбольных клубов страны.

Что касается долгосрочной — мы занимаемся ее созданием и это, как вы понимаете, не вопрос одного дня. Для нас очень важно, чтобы Металлист 1925 стал полноценной спортивной экосистемой, сочетающей в себе и работу с болельщиками, и работу с детьми, и профессиональную подготовку юношей для основного состава, и содействие развитию любительского футбола в городе.

Потому что мы понимаем, что он является фундаментом профессионального спорта. Поэтому сейчас в определенной степени переосмысливаем цель, миссию и роль клуба. И, не меняя своих традиций, делаем это совместно с нашими болельщиками, которые ценят и уважают Металлист 1925 за возрождение футбольных традиций в Харькове", — подытожил руководитель харьковской команды.

Напомним, что на данный момент Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 19 очков после 13 туров.