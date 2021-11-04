Украина

Бывший футболист Шахтера рассказал о конфликте с экс-наставником сборной Украины Блохиным.

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о том, почему Олег Блохин редко ставил его в состав национальной команды.

Шевчук считает, что уже на Евро-2012 Блохин готовился возглавить киевское Динамо.

"В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил — здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском Динамо. Все это понимали.

​Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера", — сказал Шевчук в интервью Youtube-каналу Пряма Червона.

Также экс-футболист вспомнил скандальный эпизод со своим участием, когда его задержала полиция в явно нетрезвом виде.

"Все знают, что я очень люблю вино. Тогда я ничего не поел, выпил меньше бутылки белого вина, но вечер закончился так, как он закончился. Так вышло", — поделился воспоминаниями Шевчук.

Ранее Шевчук заявил, что мог присоединиться к Луческу в киевском Динамо.