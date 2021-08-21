Украина

Бывший защитник донецкого Шахтера признался, что мог тренировать киевское Динамо.

Бывший защитник донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук признался, что нынешний наставник Динамо Мирча Луческу предлагал ему работу в тренерском штабе киевлян.

По словам Шевчука, он не захотел тренировать Динамо из-за жесткой позиции фанатов "бело-синих".

"Луческу хотел за меня разговаривать. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была. Мы в принципе с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать меня, я ответил: "Мистер, не надо". Еще и такая жесткая атака болельщиков Динамо на него пошла, если бы я еще туда пришел – был бы капец.

Для моего конкретного роста, если развиваться – я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович.

Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за «Шахтер», состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочка в Донецке родилась, жена из Донецка. Я должен был бы оповестить президента об этом", – сказал Шевчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

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