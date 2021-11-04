Украина

Экс-наставник донецкого Олимпика рассказал о периоде своей работы в Украине.

Бывший главный тренер донецкого Олимпика Жулио Сезар прокомментировал период своей работы в Украине.

Специалист объяснил свой непродолжительный опыт работы с донецким клубом очень трудным характером Владислава Гельзина.

"У меня было большое желание развиваться, но произошел конфликт с президентом клуба. Он хотел занимать все роли – быть и тренером, и спортивным директором, и футболистом. Именно из-за этого я не захотел больше там работать.

Мне не дали развивать команду. Я хотел воспитывать футболистов, которых потом можно продать в Шахтер или Динамо. В таких условиях, приведи хоть Гвардиолу или Моуринью, они не смогут себя реализовать. Это нереально. Это был плохой опыт", — сказал Сезар в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Жулио Сезар возглавил донецкий Олимпик летом 2019 года, однако спустя всего 4 матча (все проиграны) бразилец был отправлен в отставку.