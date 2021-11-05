Украина

УАФ подала совместную заявку с Францией, Польшей и Швейцарией.

УАФ подала заявку в УЕФА на проведение женского чемпионата Европы 2025 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украина подала совместную заявку с Францией, Польшей и Швейцарией, а их конкурентами будут — Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Процедура подачи заявок была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.

Претендентам на проведение европейского первенства нужно предоставить восемь стадионов четвертой категории, вместимостью от 15 000.

Напомним, в 2018 году Украина принимала финал женской Лиги чемпионов, который прошел в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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