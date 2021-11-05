Украина

72-летний итальянский специалист продолжит работу на своей должности.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Лучано Лучи, который занимает пост главы комитета арбитров.

Сроки и финансовые условия нового соглашения с 72-летним итальянцем не уточняются.

"Итальянский специалист Лучано Лучи возглавляет комитет арбитров УАФ с 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс.

В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.

Украинская ассоциация футбола продлила сотрудничество с авторитетным специалистом по арбитражу", — сказано на официальном сайте УАФ.

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