Украина

Наставник приазовцев рассказал о подготовке к матчу в Ужгороде.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился своим мнением о предстоящей встрече с Минайем в 14-м туре УПЛ.

"Ожидаю сложный матч. Сейчас в Премьер-лиге все игры такие, и за чемпионатом интересно наблюдать, так как практически все команды, если не брать во внимание наших лидеров, равны. Поэтому игры получаются интересными.

Планируем добиться результата за счет наших сильных качеств – скорости, маневренности. Посмотрим в субботу – не хочу раньше времени раскрывать наши карты.

В игре Миная есть изменения в лучшую сторону. Хотя необходимо отметить и Василия Кобина. Он хорошо работал с командой, футболисты прибавляли у него. Сейчас пришел новый тренер, который привнес новые идеи. И сейчас Минай выглядит позитивно.

С составом мы будем уже определяться в Ужгороде. Нам предстоит дальняя дорога, поэтому мы едем заранее. У нас до сих пор остаются травмированными Кулаков, Вьюнник и Свитюха. Это очень важные для нашей команды футболисты. Они поехали с нами и уже в Ужгороде посмотрим, смогут они сыграть или нет. Думаю, наш медицинский корпус постарается их поставить на ноги", – рассказал Маркевич в интервью официальному сайту клуба.

Матч Минай – Мариуполь состоится в Ужгороде в субботу, 14 ноября, и начнется в 14:00.