Украина

Главный тренер харьковчан — о поражении от Александрии.

Металлист 1925 в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины отправился в гости к Александрии и потерпел поражение.

Главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов дал комментарий после матча, отметив, что команде нужно усиление.

"Что не получилось? Во-первых, у нас было много потерь мяча в простых ситуациях и Александрия очень хорошо пользовалась этим. Что касается игры нашей команды, то была хорошая структура игры. Первый гол — тактическая ошибка. Второй гол: стандартное положение, упустили игрока — и 2:0. При этом команда не сдалась, ребята старались играть и создали несколько моментов.

Какие выводы? Никаких. Сразу после игры тяжело анализировать. У нас из игры в игру повторяются ошибки. Это приводит к пропущенным мячам. Я очень жду зимнего перерыва. Нам надо точечно усиливаться", — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Металлист 1925.