Украина
05 ноября 2021, 21:32
Александрия разобралась с Металлистом 1925
Коллектив Валерия Кривенцова сменил серию из четырех побед кряду на три поражения подряд.
фото ФК Александрия
05 ноября 2021, 21:32
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Металлист 1925 2:0
Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Мустафаев (Копина, 84), Дрышлюк, Рыбалка (Демченко, 60) — Кирюханцев (Кожушко, 72), Устименко (Спинелли, 72), Третьяков (Одарюк, 83).
Металлист 1925: Шелихов — Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня — Габелок (Задерака, 85) — Протасов (Савин, 84), Крыськив (Кравченко, 76), Фабиньо (Батюшин, 67), Ременюк — Марлисон (Зубков, 84).
Предупреждения: Рыбалка, Копина — Фабиньо, Ременюк.