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Александрия — Металлист 1925 2:0
Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Мустафаев (Копина, 84), Дрышлюк, Рыбалка (Демченко, 60) — Кирюханцев (Кожушко, 72), Устименко (Спинелли, 72), Третьяков (Одарюк, 83).

Металлист 1925: Шелихов — Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня — Габелок (Задерака, 85) — Протасов (Савин, 84), Крыськив (Кравченко, 76), Фабиньо (Батюшин, 67), Ременюк — Марлисон (Зубков, 84).

Предупреждения: Рыбалка, Копина — Фабиньо, Ременюк.