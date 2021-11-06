Украина

Наставник Миная высказался о матче УПЛ против Мариуполя.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Минай встретится с Мариуполем. Главный тренер закарпатского клуба Игорь Леонов высказался о данном противостоянии.

"Я знаю ребят из Мариуполя очень хорошо, потому что половина из них, а может даже больше, мои воспитанники.

Конечно, для меня этот матч принципиальный. Здесь главное то, что для нашей команды это такой поединок, который обязательно надо выиграть. Нам очень нужны очки", — заявил Леонов в интервью Футбол NEWS.

Напомним, матч Минай — Мариуполь состоится сегодня, 6 ноября, в 14:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.