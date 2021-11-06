Украина

Полузащитник донецкого Шахтера прокомментировал будущий матч своей команды в УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против Колоса.

Бразильский футболист отметил сильные стороны соперника, а также поделился планом на игру.

"В футболе не бывает простых матчей. Если мы так настроимся и не будем до конца мотивированы, то это может быть опасно. Очень важно сейчас настроиться на победу и сделать все, чтобы победить. Колос — хорошая, достаточно сильная команда.

Мы знаем, что такие команды всегда опасно выходят в контратаки. Мы должны быть к этому внимательны. Нужно забить быстрый гол и добиться победы", — сказал Тете Youtube-каналу донецкого Шахтера.

Напомним, матч Колос — Шахтер состоится в воскресение, 7 ноября в 17:00 по киевскому времени.