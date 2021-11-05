Опытный страж ворот победил в голосовании.
Андрей Пятов, ФК Шахтер
05 ноября 2021, 20:00
Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов признан болельщиками лучшим игроком клуба в октябре.
Голосование проходило на официальных страницах клуба в соцсетях, а участие в нем приняли почти 6 000 человек.
За кандидатуру Пятова проголосовали 2 762 респондента. Второе место у Георгия Судакова с 1023 голосами, а третье — у Тете (974 голоса).
В октябре Пятов в составе Шахтера провел два матча, в которых оставил свои ворота неприкосновенными.
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