Украина

Подопечные Остапа Маркевича отправили в ворота закарпатского клуба два безответных мяча, авторами которых стал Алексей Кащук.

Завершился поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Мариуполь отправился в гости к Минаю.

Под самый занавес первого тайма коллектив Остапа Маркевича повел в счете благодаря голу Алексея Кащука, однако после перерыва у азовцев начали определенные проблемы.

На 73-й минуте Олег Очеретко оставил Мариуполь в меньшинстве, тогда как игрок Миная Игорь Гончар спустя еще четыре минуты не реализовал пенальти, тем самым упустил возможность вернуть равновесие в счете.

Несмотря на то, что Мариуполь доигрывал поединок вдесятером, на 81-й минуте Кащук оформил дубль и поставил точку в данном противостоянии.

Минай — Мариуполь 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

Минай: Пеньков, Петрусенко, Кулиев, Билоног (Коваленко 79), Месхи (Кныш 54), Горин, Гончар, Матич, Мякушко (Багайоко 64), Вишневский (Ахмедзаде 54),Синегуб

Мариуполь: Турбаевский, Топалов, Очеретько, Мишнев, Кащук, Вьюнник (Свитюха 70), Мампасси, Драмбаев (Босанчич 70), Петерман (Шостак 60), Стасюк, Меличенко

Предупреждения: Кулиев 27, Матич 49, Месхи 51, Ахмедзаде 90+6 — Кащук 45+1

Удаление: Ахмедзаде, 90+7 — Очеретко, 73