Украина

Полузащитник Руха — о предстоящей встрече с Черноморцем в рамках УПЛ.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец ожидает поединок против Руха.

Полузащитник львовского луба Ярослав Мартынюк поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики ходили на стадионы, но мы все понимаем, какая сейчас ситуация в стране. У нас есть красная зона, так что будем исходить из того, что имеем.

В прошлом матче с Александрией хотелось сыграть лучше. Но мы отыграли три игры за неделю, поэтому мы просто физически были не в состоянии добиться большего. Может, желание у нас и было, но не смогли это воспроизвести на футбольном поле.

Надеюсь, что после недельного цикла подготовки к игре мы создадим у чужих ворот гораздо больше", – сказал Мартынюк в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Черноморец — Рух состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи — в 19:30.