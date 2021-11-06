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Сергей Сидорчук, фото Динамо
06 ноября 2021, 18:43
Динамо Киев в рамках четырнадцатого тура чемпионата Украины принимает на своем поле Ворсклу.
Полтавчане вышли вперед благодаря точному удару Рангела на 34 минуте встречи, а во втором тайме реализовали спорный пенальти.
Степанюк столкнулся с Сидорчуком в штрафной площади, что арбитр расценил как блокировку со стороны полузащитника киевлян.
Матч Динамо Киев — Ворскла начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.