Украина

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Динамо Киев в рамках четырнадцатого тура чемпионата Украины принимает на своем поле Ворсклу.

Полтавчане вышли вперед благодаря точному удару Рангела на 34 минуте встречи, а во втором тайме реализовали спорный пенальти.

Степанюк столкнулся с Сидорчуком в штрафной площади, что арбитр расценил как блокировку со стороны полузащитника киевлян.

Матч Динамо Киев — Ворскла начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.